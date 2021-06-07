Количество официально подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси превысило 400 тысяч

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 570 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 378 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Этот показатель приблизился к минимальной суточной заболеваемости коронавирусом, которая была зафиксирована 9 февраля (561 заболевший).

6 июня было зарегистрировано 943 заболевших, 5 июня — 857, 4 июня — 1183, днем ранее — 879. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 400 422, умерло 2919 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 392 744.

За минувшие сутки выполнено 10 593 теста на коронавирус (днем ранее 17 923). С начала эпидемии сделано 6 438 423 теста.

По информации Минздрава, в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже более 619 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли более 329,3 тыс. человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус в Беларуси Минздрав

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