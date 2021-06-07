КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора

Академический совет Киевского Национального Университета имени Шевченко принял решение лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора, которое он получил в 2009 году.

КНУ имеет более 80 почетных докторов, и это первое подобное решение в истории столичного университета, сообщает Би-би-си .

По данным редакции, за лишение Лукашенко звания почетного доктора члены Академического совета голосовали в тайном режиме. Для этого были внесены изменения в порядок предоставления этого звания, так как до сих пор механизма не существовало.

Это произошло после того, как 23 мая белорусские власти задержали блогера Романа Протасевича и его подругу, заставив самолет Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, приземлиться из-за предполагаемой угрозы теракта.

Лукашенко был удостоен звания почетного доктора КНУ в ноябре 2009 года, когда прибыл в Киев с официальным визитом. Во время презентации Лукашенко называли «выдающимся политическим и государственным деятелем».