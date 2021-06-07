«Беллегпрому» не дает покоя популярность секонд-хенда в Беларуси

Борьба с недобросовестными поставщиками секонд-хенда в Беларусь должна начинаться уже на таможне, заявила на пресс-конференции 7 июня в Минске председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Она напомнила, что правительством принято решение, согласно которому в магазинах секонд-хенда запрещена продажа новой стоковой одежды. «Мы видим, что прирост магазинов масс-маркета и секонд-хенда за последние годы не в пользу отечественного легпрома. Понятно, что мы защищаем наших производителей от конкурентов, насколько нам позволяет это законодательство, не забывая, что мы входим в ЕАЭС», — отметила Лугина.

«Мы подозреваем, и есть информация, что под видом секонд-хенда завозится и реализуется стоковая продукция, поставщики просто срезают новые этикетки. Мы эту ситуацию обсуждали и с МАРТ, и с Госстандартом. Стоит вопрос, как мы будем это выявлять и доказывать нарушения. Мы договорились, что признаком является размерный ряд и цветовая гамма изделий, секонд-хенд не может иметь два, три, четыре размера и два, три, четыре цвета одной и той же модели. Пока работаем по такой схеме. Нам в этом помогают областные комиссии по выявлению недобросовестной и недоброкачественной продукции», — сказала глава концерна.

«Это работа непростая. По нашему мнению, главное место входа — это таможня. Если мы не будем на уровне таможни отсекать поставки продукции в страну и определять ее как секонд или как стоковая... На мой взгляд, главное — это определение уже на таможне. Это будет главным инструментом, что под видом секонда и на вес, а это — стоковая, которая должна растаможиваться за единицу. Мы в этом направлении будем работать и с таможней думать, как здесь навести порядок», — сообщила Лугина.

По ее мнению, должны работать и местные органы управления, «чтобы магазины секонд-хенда и масс-маркета в большом объеме не открывались в центре городов и населенных пунктов». «Порой в погоне за показателями местные органы разрешают открывать массово такие магазины, а мы таким образом убиваем свою промышленность. Мы в этом вопросе должны бить на сознательность, потому что эти вопросы могут решаться на местном уровне. Важно, чтобы был посыл по защите местного производителя, внутреннего рынка от импортного товара. Задача председателя каждого райисполкома — сесть и подумать, сколько объектов такого плана мне нужно в моем населенном пункте», — считает руководитель «Беллегпрома».

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