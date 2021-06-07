Регулирование цен продолжается: МАРТ расширил перечень социально значимых товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством, сообщает ведомство.

МАРТ ссылается на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которым рост мировых цен на продовольствие в целом в мае в годовом выражении ускорился до 37,5% (против 28,7% в апреле), в том числе рост цен на мясо составил 8,3%, молоко — 25,9%, зерновые культуры — 34,5%, масло растительное — 120,9%.

По данным Всемирного банка, которые приводит министерство, в мае 2021 года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай — до 75,5%, пальмовое масло — в 2 раза.

В этой связи МАРТ 1 июня приняло постановление № 40, которым вводится регулирование цен на следующие продукты питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Кроме этого, решение министерства предусматривает изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительством 23 февраля 2021 года было принято постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, а с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в конце марта продлило по 29 июня госрегулирование цен на социально значимые товары, которое было введено в апреле 2020 года и ежеквартально продлевалось. Продление норм о госрегулировании цен МАРТ объясняет тем, что «в условиях негативного влияния пандемии на рост мировых цен на продовольствие сохраняются риски повышения стоимости основных социально значимых товаров». В актуальном перечне социально значимых товаров, цены на которые регулируются, до сих пор было 18 позиций.

В третьей декаде апреля вопрос контроля за ценами обсуждался на заседании правительственной комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования. По итогам заседания заместитель министра торговли и антимонопольного регулирования Андрей Картун заявил, что правительство рассматривает возможность отмены постановления № 100.

«Нужно переходить к более либеральным мерам. Сейчас в правительстве обсуждаем возможность отмены этого постановления. Буквально несколько дней назад состоялось заседание комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования, там обсуждали этот вопрос», — подчеркивал Картун 23 апреля во время общения с журналистами.

По информации БелаПАН, позицию МАРТ о смягчении ценового контроля поддержали и некоторые другие госорганы. Белорусские экономисты полагают, что длительный жесткий контроль за ценами может негативно сказываться на финансовом положении производителей продукции, поэтому государству целесообразно смягчать ценовой контроль.

Между тем премьер-министр Роман Головченко не исключил продления жесткого ценового регулирования. Отвечая 14 мая на вопросы журналистов, он заявил, что правительство изучает вопрос о продлении или прекращении жесткого ценового регулирования. «Жесткое ценовое регулирование себя оправдало. Сейчас мы смотрим на целесообразность его продления либо прекращения. Этот вопрос сейчас обсуждается», — заявил Головченко.