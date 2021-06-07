Москва требует пояснить заявление Протасевича о том, что «бизнесмен из РФ» финансировал протестный телеграм-канал

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, сооснователь белорусского оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса «бизнесменом из РФ».
Как передает ТАСС, на которое ссылается БелаПАН, Песков отметил, что «во-первых, [владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия «Мазепин» Протасевичем не произносилась».
В этой связи спикер Кремля подчеркнул, что узник или белорусские власти должны «разъяснить, о ком идет речь — вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть».
Песков также отметил, что Мазепин уже заявил о том, что никакого отношения не имеет и иметь не может к финансированию данного телеграм-канала.
«Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», — сказал Песков.
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».
Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».
Организация «Международная амнистия» расценила интервью, как унизительное и равносильное жестокому обращению.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал интервью на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».
Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу, нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».
Ранее бизнесмен с белорусскими корнями заявил, что хорошо понимает авторов «данной политической мелодрамы». По его словам, которые приводит РБК, они «хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб, с одной стороны, с другой стороны — показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про вагнеровцев, и теперь кому-то захотелось развить историю про российский след, про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию Nexta».
Мазепин подчеркнул, что имеет непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим» (в которых есть название «Урал»), но «ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал».