Захаров отправлен в отставку — сборную к олимпийской квалификации будет готовить Вудкрофт

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Тренерский штаб национальной сборной Беларуси после чемпионата мира по хоккею отправлен в отставку.

Фото ФХРБ

Такое решение исполком ФХРБ по просьбе Михаила Захарова.

Готовить команду к олимпийской квалификации будет готовить нынешний наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

Путевка на Олимпиаду будет разыграна 26-29 августа в Братиславе. Противостоять белорусам будут словаки, австрийцы и поляки.

В Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:

Белорусы на групповом этапе сыграли:

  • Словакия — 2:5;
  • Швеция — 1:0;
  • Чехия — 2:3 (ОТ);
  • Великобритания — 3:4;
  • Дания — 2:5;
  • Швейцария — 0:6;
  • Россия — 0:6.

 

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Тэги: хоккой-сборная Персона: Михаил Захаров Крэйг Вудкрофт.