Захаров отправлен в отставку — сборную к олимпийской квалификации будет готовить Вудкрофт
Тренерский штаб национальной сборной Беларуси после
Такое решение исполком ФХРБ по просьбе Михаила Захарова.
Готовить команду к олимпийской квалификации будет готовить нынешний наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.
Путевка на Олимпиаду будет разыграна 26-29 августа в Братиславе. Противостоять белорусам будут словаки, австрийцы и поляки.
В Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:
Белорусы на групповом этапе сыграли:
- Словакия —
2:5;
- Швеция —
1:0;
- Чехия —
2:3 (ОТ);
- Великобритания —
3:4;
- Дания —
2:5;
- Швейцария —
0:6;
- Россия —
0:6.
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