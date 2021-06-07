Захаров отправлен в отставку — сборную к олимпийской квалификации будет готовить Вудкрофт

Тренерский штаб национальной сборной Беларуси после чемпионата мира по хоккею отправлен в отставку.

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Такое решение исполком ФХРБ по просьбе Михаила Захарова.

Готовить команду к олимпийской квалификации будет готовить нынешний наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

Путевка на Олимпиаду будет разыграна 26-29 августа в Братиславе. Противостоять белорусам будут словаки, австрийцы и поляки.

В Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:

Белорусы на групповом этапе сыграли: