Скандал в силовом блоке: сотрудник милиции подозревается в убийстве военнослужащего

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В Осиповичах после драки с сотрудником органов внутренних дел умер 38-летний военнослужащий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть), сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы, — говорится в сообщении. — Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанес удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия».

Отмечается, что решается вопрос о применении к 25-летнему минчанину меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным телеграм-каналов, минчанин, нанесший смертельный удар, служит в ОМОН. А погибший был военным комиссаром Речицкого района.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: драка убийство Город: Осиповичи

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