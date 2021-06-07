Информация телеграм-чата «Лида для жизни ЧАТ» признана экстремистской

Информационная продукция телеграм-чата «Лида для жизни ЧАТ» признана экстремистской, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

«Прокуратура Лидского района проанализировала размещенные в телеграм-чате «Лида для жизни ЧАТ» информационные сообщения, — отмечает пресс-служба. — Как установлено, в них содержались призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам милиции, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес представителей правоохранительного блока и государственных служащих, членов их семей».

Доступ к указанному информационному ресурсу мог получить каждый без препятствий и ограничений через интернет и мессенджер «Телеграм», подчеркивается в сообщении.

По мнению прокуратуры, администрация чата «мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала».

«На основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокурор Лидского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции телеграм-чата с названием «Лида для жизни ЧАТ» экстремистской, — говорится в сообщении. — Суд Лидского района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Республики Беларусь».

Генпрокуратура предупреждает, что теперь «опубликование или размещение, в том числе способом репоста, информации из телеграм-чата «Лида для жизни ЧАТ» влечет за собой наступление административной ответственности по ст. 19.11 КоАП».

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