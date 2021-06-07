Литва не исключает, что власти Беларуси причастны к нелегальной миграции в Западную Европу

В Литве не исключают, что белорусские власти могут быть причастны к нелегальному миграционному трафику в Западную Европу.

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Как отметил глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас, «у нас нет прямых доказательств того, что представители Пограничной службы Республики Беларусь причастны к организации, но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию».

По словам чиновника, пишет DELFI , около десяти процентам от всех нелегалов удается остаться незамеченными и попасть на Запад: «В основном это небольшие группы, люди, которых сложно заметить без специальных систем наблюдения».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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