Евро растет, а доллар падает на открытии торгов 7 июня

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Неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась с роста европейской валюты.

Евро добавляет 0,0012 пункта и торгуется на уровне 3,0772 белорусского рубля.

Растет и российский рубль, укрепляясь на 0,0041 пункта — 3,4707 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар падает на 0,0019 пункта — 2,5369 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byвыросли четыре.

 

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Тэги: курсы валют

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