Еще один ребенок утонул в Беларуси

Очередная трагедия на воде произошла в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Малоритском районе утонул 14-летний мальчик .

О новой гибели ребенка сообщает Следственный комитет: «Вечером 6 июня поступило сообщение о том, что в водоем вблизи агрогородка Хотюхово Крупского района упала 14-летняя девочка».

По информации следствия, девочка гуляла с сестрой и подругой у озера, поскользнулась и упала в воду.

Находившийся неподалеку мужчина смог извлечь девочку из водоема, но уже без признаков жизни.

«Несмотря на усилия врачей, которые пытались реанимировать ребенка, девочка скончалась по дороге в больницу», — отметили в СК.