ЗВР Беларуси в мае увеличились

На 1 июня золотовалютные резервы составили 7.763,1 млн долларов США, сообщает Национальный банк.

«За май 2021 года золотовалютные резервы увеличились на 485,2 млн долларов США (на 6,7%) после роста в апреле на 337,9 млн долларов США (на 4,9%)», — уточняет Нацбанк.

По данным регулятора, майский рост золотовалютных резервов обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также увеличением стоимости монетарного золота и поступлением иностранной валюты в бюджет.

При этом из данных Нацбанка следует, что в мае 2021 года платежи по госдолгу были относительно невелики. Правительство направило 132 млн долларов на исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В начале года (на 1 января) золотовалютные резервы Беларуси составляли 7.468,5 млн долларов, таким образом, с начала года они увеличились 294,6 млн долларов. При этом в первом квартале на фоне значительных платежей по долгам золотовалютные резервы Беларуси снижались на 528,5 млн долларов до 6.940 млн на 1 апреля.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов США.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

Первый зампредседателя Нацбанка Сергей Калечиц на последнем расширенном заседании правления отметил, что снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу, платежи по которому составят 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — сказал он.

За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов США, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте на 1.018,4 млн долларов и в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

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