НАТО: при необходимости защитим каждого из союзников от любой угрозы, исходящей из Беларуси и РФ

/ Политика
Просмотров: 177

Североатлантический альянс предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, организация готова защищаться: «Готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы».

Страны-члены НАТО «всерьез обеспокоены» тесным взаимодействием между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, наблюдаемым в последние месяцы. Беларусь становится «все более зависимой» от России, подчеркнул генсек.

Напомним, саммит 30 стран, входящих в альянс, запланирован на 14 июня в Брюсселе.

Среди основных тем встречи — агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая.

Участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси и существующую программу партнерства Минска с альянсом.

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НАТО Персона: Йенс Столтенберг

Другие материалы на эту тему:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ

Учения «Запад-2017». Стоит ли волноваться НАТО?

Учения «Запад-2017». Стоит ли волноваться НАТО?

НАТО для Лукашенко уже не монстр

НАТО для Лукашенко уже не монстр