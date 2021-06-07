НАТО: при необходимости защитим каждого из союзников от любой угрозы, исходящей из Беларуси и РФ

Североатлантический альянс предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, организация готова защищаться: «Готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы».

Страны-члены НАТО «всерьез обеспокоены» тесным взаимодействием между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, наблюдаемым в последние месяцы. Беларусь становится «все более зависимой» от России, подчеркнул генсек.

Напомним, саммит 30 стран, входящих в альянс, запланирован на 14 июня в Брюсселе.

Среди основных тем встречи — агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая.

Участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси и существующую программу партнерства Минска с альянсом.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos