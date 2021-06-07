Что происходит в обменниках утром в понедельник

/ Экономика
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Банки, работающие на территории Беларуси, установили утром 7 июня, новые курсы иностранных валют.

По данным select.by на 09:20, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,53, а купить по 2,535 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,58);

евро 3,077 / 3,08 (3,11);

100 российских рублей 3,463 / 3,475 (3,54).

На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byвыросли четыре.

 

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Тэги: курсы валют

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