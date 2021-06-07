Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу синоптиков, в понедельник погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса.

В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы. При грозах местами град и сильные ливни.

Ветер северный умеренный (при грозах порывистый), местами ожидается шквалистое усиление ветра.

Погода в регионах:

  • Брест +24..+26°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Витебск +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
  • Гомель +22..+24°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
  • Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев +23..+25°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
  • Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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