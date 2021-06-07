Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.
По прогнозу синоптиков, в понедельник погоду будет формировать область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса.
В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы. При грозах местами град и сильные ливни.
Ветер северный умеренный (при грозах порывистый), местами ожидается шквалистое усиление ветра.
Погода в регионах:
- Брест +24..+26°C (вероятность осадков 10-15%);
- Витебск +24..+26°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
- Гомель +22..+24°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
- Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев +23..+25°C (вероятность осадков более 90%, гроза);
- Минск +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, гроза).
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