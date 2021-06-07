ЧМ-2021. Канада победила, Беларусь опустилась на 14-е место в топ-16
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала рейтинг топ-сборных по итогам завершившегося в Риге
Рейтинг возглавили канадцы, которые в главном матче прошедшего планетарного первенства одолели финнов (2:1-ОТ). Бронзу добыли США, крупно переигравшие Германию (
Таким образом, топ-20 сейчас выглядит так:
- Канада — 3235 очков (осталась на прежнем месте);
- Финляндия — 3125 (+1 в рейтинге);
- Россия — 3050 (-1);
- США — 2945 (+2);
- Германия — 2905 (+2);
- Чехия — 2895 (-1);
- Швеция — 2880 (-3);
- Швейцария — 2815 (0);
- Словакия — 2670 (0);
- Латвия — 2560 (0);
- Норвегия — 2490 (0);
- Дания — 2470 (0);
- Казахстан — 2365 (+3);
- Беларусь — 2320 (-1);
- Франция — 2295 (-1);
- Великобритания — 2280 (+3);
- Италия — 2280 (-2);
- Австрия — 2185 (-1);
- Корея — 2140 (-1);
- Словения — 2085 (0).
С учетом этого рейтинга ИИХФ сформировала группы на следующий ЧМ (в 2022 году он запланирован в финских Тампере и Хельсинки):
Напомним, в Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:
Белорусы на групповом этапе сыграли:
- Словакия —
2:5;
- Швеция —
1:0;
- Чехия —
2:3 (ОТ);
- Великобритания —
3:4;
- Дания —
2:5;
- Швейцария —
0:6;
- Россия —
0:6.