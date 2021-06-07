ЧМ-2021. Канада победила, Беларусь опустилась на 14-е место в топ-16

/ Спорт
Просмотров: 146

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала рейтинг топ-сборных по итогам завершившегося в Риге чемпионата мира.

Фото IIHF

Рейтинг возглавили канадцы, которые в главном матче прошедшего планетарного первенства одолели финнов (2:1-ОТ). Бронзу добыли США, крупно переигравшие Германию (6:1).

Таким образом, топ-20 сейчас выглядит так:

  1. Канада — 3235 очков (осталась на прежнем месте);
  2. Финляндия — 3125 (+1 в рейтинге);
  3. Россия — 3050 (-1);
  4. США — 2945 (+2);
  5. Германия — 2905 (+2);
  6. Чехия — 2895 (-1);
  7. Швеция — 2880 (-3);
  8. Швейцария — 2815 (0);
  9. Словакия — 2670 (0);
  10. Латвия — 2560 (0);
  11. Норвегия — 2490 (0);
  12. Дания — 2470 (0);
  13. Казахстан — 2365 (+3);
  14. Беларусь — 2320 (-1);
  15. Франция — 2295 (-1);
  16. Великобритания — 2280 (+3);
  17. Италия — 2280 (-2);
  18. Австрия — 2185 (-1);
  19. Корея — 2140 (-1);
  20. Словения — 2085 (0).

С учетом этого рейтинга ИИХФ сформировала группы на следующий ЧМ (в 2022 году он запланирован в финских Тампере и Хельсинки):

Напомним, в Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:

Белорусы на групповом этапе сыграли:

  • Словакия — 2:5;
  • Швеция — 1:0;
  • Чехия — 2:3 (ОТ);
  • Великобритания — 3:4;
  • Дания — 2:5;
  • Швейцария — 0:6;
  • Россия — 0:6.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-ЧМ-2021 IIHF Международная федерация хоккея

Другие материалы на эту тему:

Фазель попытался защитить красно-зеленый флаг Беларуси, но получил отказ

Фазель попытался защитить красно-зеленый флаг Беларуси, но получил отказ

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Франсис Паре и Шейн Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2021

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Рига примет все матчи хоккейного чемпионата мира

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог