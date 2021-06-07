ЧМ-2021. Канада победила, Беларусь опустилась на 14-е место в топ-16

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала рейтинг топ-сборных по итогам завершившегося в Риге чемпионата мира .

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Рейтинг возглавили канадцы, которые в главном матче прошедшего планетарного первенства одолели финнов (2:1-ОТ). Бронзу добыли США, крупно переигравшие Германию ( 6:1 ).

Таким образом, топ-20 сейчас выглядит так:

Канада — 3235 очков (осталась на прежнем месте); Финляндия — 3125 (+1 в рейтинге); Россия — 3050 (-1); США — 2945 (+2); Германия — 2905 (+2); Чехия — 2895 (-1); Швеция — 2880 (-3); Швейцария — 2815 (0); Словакия — 2670 (0); Латвия — 2560 (0); Норвегия — 2490 (0); Дания — 2470 (0); Казахстан — 2365 (+3); Беларусь — 2320 (-1); Франция — 2295 (-1); Великобритания — 2280 (+3); Италия — 2280 (-2); Австрия — 2185 (-1); Корея — 2140 (-1); Словения — 2085 (0).

С учетом этого рейтинга ИИХФ сформировала группы на следующий ЧМ (в 2022 году он запланирован в финских Тампере и Хельсинки):

Напомним, в Риге белорусская команда заняла последнее место в группе А:

Белорусы на групповом этапе сыграли: