В Гродно владелица магазина «Адметнасць» освобождена через 72 часа, ее ждет суд
Владелица гродненского магазина национальной символики «Адметнасць» Ольга Веремеенко освобождена через 72 часа после задержания, ее ждет суд на основании протокола об организации несанкционированного пикета, сообщает местный новостной портал Hrodna.life.
3 июня в магазин приходили местный идеолог, санстанция, ОМОН и сотрудники Ленинского РОВД. Была изъята часть продукции, проведен осмотр квартиры, где проживает Веремеенко, после чего она была задержана.
«За трое суток Ольга сменила три камеры. Первый день она находилась в камере одна. Затем — в двух разных камерах с людьми. Ольге нельзя было сидеть днем, до отбоя убирали кровать», — отмечается в сообщении.