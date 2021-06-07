В Гродно владелица магазина «Адметнасць» освобождена через 72 часа, ее ждет суд

/ Общество
Просмотров: 212

Владелица гродненского магазина национальной символики «Адметнасць» Ольга Веремеенко освобождена через 72 часа после задержания, ее ждет суд на основании протокола об организации несанкционированного пикета, сообщает местный новостной портал Hrodna.life.

3 июня в магазин приходили местный идеолог, санстанция, ОМОН и сотрудники Ленинского РОВД. Была изъята часть продукции, проведен осмотр квартиры, где проживает Веремеенко, после чего она была задержана.

«За трое суток Ольга сменила три камеры. Первый день она находилась в камере одна. Затем — в двух разных камерах с людьми. Ольге нельзя было сидеть днем, до отбоя убирали кровать», — отмечается в сообщении.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: национальная символика репрессии Персона: Ольга Веремеенко Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

37 стран ОБСЕ: бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности

37 стран ОБСЕ: бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции