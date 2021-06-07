Стала известна дата выступления Тихановской в Сенате США

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 9 июня выступит на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США. Соответствующий анонс размещен на сайте комитета.

Слушания, которые начнутся в 17.00 по минскому времени, будут проходить в онлайн-формате.

Кроме Тихановской спикерами заявлены посол США в Беларуси Джули Фишер и президент «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» Джейми Флай.

Как сообщалось, 1 июня Тихановская встретилась в Вильнюсе с американскими сенаторами Джинн Шахин, Крисом Мерфи и Робом Портманом. Они пригласили ее в июне выступить в комитете по иностранным делам сената.

Во время встречи Тихановская поблагодарила сенаторов за принятие Belarus Democracy Act, который предусматривает поддержку независимых СМИ и гражданского общества. Белорусский демократический лидер обсудила с сенаторами атаки на Hrodna.life, tut.by, «Белсат» и всех независимых журналистов. Она предложила поддержать белорусскую службу «Радио Свобода» и создать белорусскую редакцию «Голоса Америки».

Сенатор Джинн Шахин подчеркнула, что в вопросе Беларуси Республиканская и Демократическая партии США имеют общую позицию и будут поддерживать белорусов. Роб Портман отметил, что время заявлений прошло и настало время решительных действий, поэтому США готовы к секторальным санкциям, чтобы остановить беззаконие и произвол режима. Тихановская заявила, что «теперь Лукашенко — угроза не только белорусской, но и международной безопасности», и призвала дать четкий сигнал России, что «любые соглашения, подписанные с нелегитимным режимом, будут пересмотрены или отменены».

На встрече также обсуждалось возможное участие белорусского демократического лидера в саммите «Большой семерки». Тихановская отметила важность встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным и предложила подготовить позицию от белорусских демократических сил к этой встрече.

Встреча Байдена и Путина состоится после саммита «Большой семерки» (11—13 июня, Карбис-Бэй, полуостров Корнуолл, Великобритания), куда готова приехать и рассказать о ситуации Тихановская. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал ее инициативу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции 25 мая сообщила, что на встрече с Путиным в Женеве президент США намерен поднять вопрос о Беларуси и выразить серьезную озабоченность американской стороны.

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