Сборная США разгромила команду Германии в матче за третье место на ЧМ

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Национальная сборная США по хоккею победила соперников из Германии в матче за третье место чемпионата мира в Риге со счетом 6:1.

Фото: ИИХФ

Американцы вели со счетом 5:0 к 33-й минуте. На 50-й немцы отквитали одну шайбу, но последний голевой бросок остался за победителями — спустя полминуты.

Вечером 6 июня состоится финальный матч между Финляндией и Канадой.

Белорусы заняли последнее место в группе, забросив наименьшее количество шайб среди всех команд чемпионата.

Сюжет: ЧМ-2021 по хоккею
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Тэги: хоккей Город: Рига

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