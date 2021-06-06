Сборная США разгромила команду Германии в матче за третье место на ЧМ

Национальная сборная США по хоккею победила соперников из Германии в матче за третье место чемпионата мира в Риге со счетом 6:1.

Фото: ИИХФ

Американцы вели со счетом 5:0 к 33-й минуте. На 50-й немцы отквитали одну шайбу, но последний голевой бросок остался за победителями — спустя полминуты.

Вечером 6 июня состоится финальный матч между Финляндией и Канадой.

Белорусы заняли последнее место в группе, забросив наименьшее количество шайб среди всех команд чемпионата.