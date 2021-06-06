Глава Европарламента призвал принять в ЕС еще шесть государств

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Президент Европарламента Давид Сассоли призвал предоставить странам Западных Балкан членство в ЕС, отметив, что такое расширение создаст перспективу мира и процветания.

Фото: europa.eu

«Расширение может принести большие преимущества и самому региону, и всей Европе, помогая нам обеспечить стабильность, процветание и мир на континенте», — сказал он в интервью Funke Mediengruppe.

По его словам, темп евроинтеграции Западных Балкан будет зависеть от того, как быстро эти страны достигнут критериев, необходимых для членства. Каждой из стран нужно будет достаточно реформироваться, но и ЕС должен придерживаться своих обещаний и реагировать на прогресс.

К Западным Балканам относят Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.
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Тэги: Евросоюз ЕС Сербия Албания Черногория Персона: Давид Сассоли

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