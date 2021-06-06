Глава Европарламента призвал принять в ЕС еще шесть государств

Президент Европарламента Давид Сассоли призвал предоставить странам Западных Балкан членство в ЕС, отметив, что такое расширение создаст перспективу мира и процветания.

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«Расширение может принести большие преимущества и самому региону, и всей Европе, помогая нам обеспечить стабильность, процветание и мир на континенте», — сказал он в интервью Funke Mediengruppe .

По его словам, темп евроинтеграции Западных Балкан будет зависеть от того, как быстро эти страны достигнут критериев, необходимых для членства. Каждой из стран нужно будет достаточно реформироваться, но и ЕС должен придерживаться своих обещаний и реагировать на прогресс.

К Западным Балканам относят Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Албанию и Косово.

Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.