Поддержавшую Протасевича футболистку уволили из «Динамо-Брест»

Футболистку Викторию Сидорчук, которая публично поддержала задержанного Романа Протасевича, отчислили из брестского «Динамо». Без нее клуб проиграл «Днепру» со счетом 0:11.

Перед матчем 1/4 финала Кубка Беларуси с «Неманом» во время исполнения гимна Сидорчук единственная в составе обеих команд отвернулась от красно-зеленого флага. Позднее она выложила фото в «Инстаграме», где написала «Я/МЫ Роман Протасевич».

Основатель издания Sports.ru Дмитрий Навоша написал в своем телеграм-канале, что футболистка не была заявлена на матч между «Днепром» и брестским «Динамо», в котором брестчанки вынужденно играли вдесятером и разгромно проиграли.

«Наглядными результаты режима самоуничтожения, запущенного лукашистами в отношении экономики, IT-сферы, медицины, образования, культуры (тех, кто против тоталитаризма и насилия, приказано изживать повсюду, а против-то большинство), становятся только через месяцы, а иногда через годы. Тех же врачей (одна из самых активно протестовавших профессиональных групп) после выборов в медицинской системе Беларуси стало меньше на четыре тысячи человек — но страшное ускорение деградации медицины не описать одним фактом. В спорте это может быть куда нагляднее и занимать несколько дней», — прокомментировал Навоша разгром брестчанок.