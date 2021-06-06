Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства

Ранее глава МИД Словении Анже Логар потребовал у консула Янеза Шкрабеца высказаться по поводу политической ситуации в Беларуси. Шкрабец не выступил с осуждением насилия и нарушения прав белорусов, поэтому МИД Словении отозвал свое согласие.

Фото: the-slovenia.com

Об этом сообщает местный ресурс siol.net .

Янез Шкрабец был почетным консулом Беларуси в Словении с 2014 года. Его компания Riko заключила более 40 контрактов с крупнейшими белорусскими госпредприятиями на общую сумму более 310 млн евро. Словенские СМИ не раз писали о лоббировании почетным консулом интересов режима Лукашенко, блокировании санкций ЕС в отношении Беларуси со стороны Словении и помощи в выводе из-под санкций «кошельков Лукашенко».

В марте эту тему во время консультаций в Любляне поднял глава Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский. В мае и сама Тихановская во время рабочего визита в Словению вернулась к этому вопросу.

«Это серьезный знак для всех представителей режима. Нельзя представлять Беларусь, если вы действуете против самих беларусов. Справедливость и законность вернутся в нашу страну, и это решение — один из шагов на этом пути», — цитирует пресс-служба Тихановской Валерия Ковалевского.