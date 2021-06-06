Мужчина травмировал дочь при попытке разжечь мангал

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В центр оперативного управления Мозырского горрайотдела поступило сообщение о том, что в приемный покой с ожогами обратились мужчина с ребенком.

Фото: pixabay.com

По информации МЧС, мужчина разжигал мангал для приготовления шашлыков во время отдыха с семьей. Потом взял на руки свою дочь и решил добавить жидкость для розжига в огонь. В этот момент пластиковая бутылка треснула, вследствие чего жидкость попала на руки, одежду мужчины и ребенка и воспламенилась.

При помощи подручных средств он сбил пламя с себя и дочери и на личном автомобиле самостоятельно поехал в больницу.

После осмотра пострадавшие были госпитализированы.
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Тэги: мангал огонь ожог Город: Мозырь

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