Под Витебском нашли тело нигерийского футболиста

Нападающий ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района.

20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из NAF Rockets, передает «Трибуна» .

NAF Rockets — команда из второго дивизионе чемпионата Нигерии, которая спонсируется ВВС страны. В состав клуба входит как гражданский, так и военный персонал.