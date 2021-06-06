Минздрав: За сутки от коронавируса скончались 10 белорусов

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 943 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1363 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

5 июня было зарегистрировано 857 заболевших, 4 июня — 1183, 3 июня — 879, днем ранее — 915. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 399 852, умерло 2910 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 392 366.

За минувшие сутки выполнено 17 923 теста на коронавирус (днем ранее 15 752). С начала эпидемии сделано 6 427 830 тестов.