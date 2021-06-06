На выпускницу барановичской гимназии составили протоколы за фото с бело-красно-белым флагом

Два протокола составлено на выпускницу гимназии в Барановичах Ядвигу Малащенко за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). Девушка после выпускной линейки в гимназии № 4 сфотографировалась с бело-красно-белым флагом.

Олег и Татьяна Малащенко. Фото из семейного архива

В составленных участковым Дмитрием Бубликом протоколах сказано, что Малащенко, «являясь участником одиночного пикетирования, публично выражала личные и общественно-политические интересы и публично протестовала против действующей власти, сознательно и намеренно участвовала в проведении одиночного пикетирования» на территории учебного заведения и около него.

Протоколы составлены за фотографирование с бело-красно-белым флагом, сообщила БелаПАН активистка движения «За Свободу» Татьяна Малащенко, которая представляла интересы несовершеннолетней дочери.

Девушка заявила, что не согласна с обвинениями, и пояснила, что доставала для фотографирования предмет, который представляет для нее особенную ценность.

Татьяна Малащенко назвала случай ужасным. «Ребенок учился в гимназии не один год, учителя всегда говорили, что это второй дом, и что теперь? Из лучших учениц делают неизвестно кого», — сказала она.

По словам Малащенко, раньше в школе ребенка били по рукам за нежелание слушать государственный гимн, приходилось обращаться к журналистам и правозащитникам.

Активистка считает случившееся местью за общественно-политическую позицию семьи. Она отметила, что дочь оканчивает гимназию почти на одни десятки и сейчас сдает выпускные экзамены.

Отец Ядвиги Олег Малащенко был депортирован из Беларуси в конце прошлого года после участия в протестах на авиаремонтном заводе в Барановичах. Он уроженец райцентра, но является гражданином России.