Новый клип Макса Коржа за сутки приближается к полумиллиону просмотров

/ Культура
Просмотров: 185

Опубликованный 4 июня новый клип Макса Коржа «Аттестат» собрал уже более 430 тысяч просмотров.

Ролик был выложен на канале музыканта в YouTube.

 

 

 

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Тэги: клип музыка Персона: Макс Корж

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