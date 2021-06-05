В Барановичском районе «Пежо» лег на крышу после двойного столкновения

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64-летняя женщина существенно пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Барановичском районе.

По информации областной Госавтоинспекции, на пересечении обхода Барановичи — Ляховичи с дорогой Р-2 33-летняя женщина на «Пежо 508», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество микроавтобусу «Фольксваген Мультиван», в результате чего произошло столкновение.

От удара «Пежо» отбросило на остановившийся на перекрестке фургон «Мерседес», после чего «француз» лег на крышу.

В ДТП пострадала 64-летняя пассажирка «Пежо», которая была доставлена в больницу.

 

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Тэги: ДТП Город: Барановичи

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