Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрировано 857 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 857 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.074 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

4 июня было зарегистрировано 1.183 заболевших, 3 июня — 879, 2 июня — 915, днем ранее — 636. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 398.909, умерло 2.900 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 391.003.

За минувшие сутки выполнено 15.752 теста на коронавирус (днем ранее 15.943). С начала эпидемии сделано 6.409.907 тестов.

По информации Минздрава, на 4 июня в стране более 304 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 271,5 тыс. — получили первую дозу вакцины.

Сейчас в Беларуси используют российскую вакцину «Спутник V» и китайскую Vero Cell. На днях министерство сообщило о регистрации в стране однодозовой вакцины «Спутник Лайт». В Минздаве считают, что применение нового препарата позволит расширить вакцинацию и «ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19», а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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