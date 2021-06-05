Политический эксперт Артем Шрайбман уехал из Беларуси

Политический аналитик Артем Шрайбман вечером 3 июня уехал из Беларуси. О причинах отъезда он сообщил 5 июня в своем телеграм-канале.
Фото с сайта euroradio.fm
Политолог отметил, что в недавнем интервью на телеканале ОНТ задержанный Роман Протасевич сказал, что Шрайбман «помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции — LoveHata».
«Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — написал Шрайбман.
«На самом деле, я не знаю точно, есть и был ли ко мне какой-то чреватый арестом интерес белорусских спецслужб. Доходят слухи о готовящемся уголовном деле, но пока их сложно подтвердить. Парадокс в том, что о существовании чата, его тематике и списке его участников силовики знали, как минимум с середины осени. Меня в этом списке показали на ОНТ еще в декабре, полгода назад. И ничего», — дополнил политолог.
«Я не уехал тогда, поскольку понимал, что в общем-то мне нечего предъявить. Даже несмотря на слитые скриншоты переписок из чата и вероятность того, что у спецслужб есть огромный массив таких скринов, я точно знал, что там не будет моего «кукловодства», потому что его и в природе не было. Только если в фотошопе рисовать. С моей стороны не было никакого консультирования за пределами какого-то базового описания моего видения ситуации в стране, то есть того, что я и так говорю в интервью и пишу в статьях», — пояснил Шрайбман.
Он отметил, что в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка. По «делу TUT.BY», формально связанному с налогами компании, сидит политический блок редакции, люди, которые наверняка даже понятия не имеют, сколько налогов они платили.
«Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение — уехать. Обе альтернативы — СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО — были еще хуже, как для меня, так и для близких», — пояснил политолог.
Шрайбман также подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. «Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — подытожил он.
3 июня в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ вышло интервью с Протасевичем, в котором он заявил о признании вины по статье 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), рассказал о чате, в котором обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии участников чата. Протасевич рассказал о конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».
Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».
Организация «Международная амнистия» расценила интервью, как унизительное и равносильное жестокому обращению.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал интервью на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».
Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу, нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».