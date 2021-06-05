Политический эксперт Артем Шрайбман уехал из Беларуси

Политический аналитик Артем Шрайбман вечером 3 июня уехал из Беларуси. О причинах отъезда он сообщил 5 июня в своем телеграм-канале.

Фото с сайта euroradio.fm

Политолог отметил, что в недавнем интервью на телеканале ОНТ задержанный Роман Протасевич сказал, что Шрайбман «помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции — Love Hata».

«Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — написал Шрайбман.

«На самом деле, я не знаю точно, есть и был ли ко мне какой-то чреватый арестом интерес белорусских спецслужб. Доходят слухи о готовящемся уголовном деле, но пока их сложно подтвердить. Парадокс в том, что о существовании чата, его тематике и списке его участников силовики знали, как минимум с середины осени. Меня в этом списке показали на ОНТ еще в декабре, полгода назад. И ничего», — дополнил политолог.

«Я не уехал тогда, поскольку понимал, что в общем-то мне нечего предъявить. Даже несмотря на слитые скриншоты переписок из чата и вероятность того, что у спецслужб есть огромный массив таких скринов, я точно знал, что там не будет моего «кукловодства», потому что его и в природе не было. Только если в фотошопе рисовать. С моей стороны не было никакого консультирования за пределами какого-то базового описания моего видения ситуации в стране, то есть того, что я и так говорю в интервью и пишу в статьях», — пояснил Шрайбман.

Он отметил, что в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка. По «делу TUT.BY», формально связанному с налогами компании, сидит политический блок редакции, люди, которые наверняка даже понятия не имеют, сколько налогов они платили.

«Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение — уехать. Обе альтернативы — СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО — были еще хуже, как для меня, так и для близких», — пояснил политолог.

Шрайбман также подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. «Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — подытожил он.

3 июня в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ вышло интервью с Протасевичем, в котором он заявил о признании вины по статье 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), рассказал о чате, в котором обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии участников чата. Протасевич рассказал о конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил , что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками : «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Организация «Международная амнистия» расценила интервью , как унизительное и равносильное жестокому обращению.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал интервью на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».

Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу , нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».

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