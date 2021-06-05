Глава БДИПЧ: «ТВ-признания» Протасевича и Сапеги могут говорить о том, что их принуждали или пытали

Телевизионные «признания» Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги вызывают еще большую озабоченность по поводу невыполнения белорусскими властями обязательств по соблюдению права на справедливое судебное разбирательство и абсолютного запрета на применение пыток.
Как отмечается в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, «недавно вышедшие в эфир кадры с Романом Протасевичем и Софией Сапегой вызывают глубокую тревогу, нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут свидетельствовать о том, что их принуждали или пытали, что запрещено международным правом».
С учетом того, подчеркивает глава БДИПЧ, что на сегодняшний день ситуация «не позволяет Протасевичу и Сапеге получить справедливое судебное разбирательство, я призываю к их освобождению в качестве немедленного средства правовой защиты».
Мекаччи подчеркнул, что государства — участники ОБСЕ «прямо и недвусмысленно обязались отстаивать право на справедливое судебное разбирательство и абсолютный запрет пыток и других видов жестокого обращения и обязались стремиться к его ликвидации».
На 27-м заседании Совета министров ОБСЕ в Тиране в 2020 году государства-участники обязались отказаться и воздерживаться от использования методов допроса, которые представляют собой пытки и другие виды жестокого обращения, в том числе для получения признания, говорится в заявлении.
Директор БДИПЧ призвал белорусские власти «расследовать заслуживающие доверия утверждения о том, что Роман Протасевич и София Сапега подвергались пыткам или другому запрещенному обращению».
«Любая попытка включить «признания» в качестве доказательств в судебное разбирательство против них еще больше подорвет законность судебного разбирательства», — подчеркивается в заявлении.
Мекаччи также отметил, что записанные на видео признания Протасевича и Сапеги и их опубликование «серьезно влияют на право [задержанных] на презумпцию невиновности и на эффективную правовую помощь, что является важными компонентами права на справедливое судебное разбирательство».
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».
Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».
Организация «Международная амнистия» расценила интервью, как унизительное и равносильное жестокому обращению.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал интервью на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».