Что случилось с валютой

/ Экономика
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На прошедшей рабочей неделе (31 мая — 4 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, упала лишь одна.

Свои позиции сдал:

  • евро на 0,011 пункта (с 3,087 до 3,076 белорусского рубля).

А вот, насколько увеличилась остальная четверка:

  • доллар на 0,0059 пункта (с 2,5329 до 2,5388 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0218 пункта (с 3,4448 до 3,4666 белорусского рубля за 100 российских).
  • злотый на 0,0007 пункта (с 6,8806 до 6,8813 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна на 0,1028 пункта (с 9,2097 до 9,3125 белорусского рубля за 100 гривен).

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Тэги: курсы валют

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