Из Полоцка до Москвы вновь можно будет доехать на поезде

10 июня возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк — Москва, формирования Белорусской железной дороги, сообщила пресс-служба БЖД.

«Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» и согласно решениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации продолжает поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — отметила пресс-служба.

Поезд отправится из Полоцка в 18.30 и прибудет в Москву в 5.43. Из Москвы состав будет отправляться с 11 июня в 23.37 и прибывать в Полоцк в 10.30. Поезд будет курсировать ежедневно.

Еще один поезд № 302/301 Минск/Гомель — Адлер формирования Белорусской железной дороги на летний период с 11 июня по 11 сентября увеличивает периодичность курсирования. Поезд отправлением из Минска с 11 июня, а из Адлера с 13 июня будет ходить через день.

Пресс-служба обращает внимание, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos