Зайберт: интервью с Протасевичем — позор для белорусской власти, которая показала все свое презрение к людям

По мнению правительства ФРГ, интервью блогера Романа Протасевича стало результатом психологической, а, возможно, и физической обработки.

Как заявил официальный представитель Кабмина Штеффен Зайберт, пишет DW , «нежелательного журналиста сажают за решетку и там психологически и, возможно, физически обрабатывают до такой степени, что он дает это совершенно недостойное и неправдоподобное интервью с признанием».

Спикер правительства назвал показанное на ОНТ «позором» для белорусского руководства, которое, как он подчеркнул, показало все свое «презрение к демократии», а также «презрение к людям».

Зайберт пообещал поддержку Протасевичу со стороны правительства ФРГ: «Наши мысли с этим молодым человеком и со всеми другими гражданами Беларуси, с которыми так бесчеловечно обращаются из-за их убеждений».

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил , что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками : «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

Организация «Международная амнистия» расценила интервью , как унизительное и равносильное жестокому обращению.

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