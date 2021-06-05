Североамериканская битва и балтийский междусобойчик: кто выйдет в финал ЧМ по хоккею

Сегодня в Риге на чемпионате мира по хоккею пройдут полуфинальные матчи, по итогам которых определятся команды, которые уже завтра поспорят за золото.

В 14:15 по минскому времени начнется встреча США — Канада. Североамериканское противостояние не редкость на планетарных хоккейных форумах. Даже на этом ЧМ команды уже успели сыграть — на групповом этапе сильнее были американцы (5:1). А вот на предыдущем первенстве верх взяли канадцы (3:0). Отметим, что в 2018-м команды также играли дважды, и обе виктории одержали «звездно-полосатые»: на групповом этапе — 5:4-бул.; в матче за 3-е место — 4:1.

На сегодняшний поединок букмекеры выставили следующие коэффициенты:

победа США — 2.23;

ничья — 4.00;

победа Канады — 2.80.

Вторую путевку в финал разыграют Финляндия и Германия (стартовое вбрасывание в 18:15). На групповом этапе сильнее были финны (2:1). Отметим, что на минувшем первенстве победу праздновали немцы (4:2). Дважды на одном топ-турнире соперники не встречались.

Букмекеры фаворитом пары называют дружину из страны Суоми:

победа Финляндии — 1.74;

ничья — 4.20;

победа Германии — 4.20.

Отметим, что вся четверка полуфиналистов вышла из группы В, выбив в 1/4 финала команды из октета А (Россию, Швейцарию, Словакию и Чехию).