Правозащитники расценили интервью Протасевича как унизительное и равносильное жестокому обращению

Как унизительное и равносильное жестокому обращению расценила организация «Международная амнистия» интервью Романа Протасевича телеканалу ОНТ.
«Вынужденный самооговор Романа Протасевича по белорусскому государственному телевидению представлял собой ужасное зрелище. Человек, очевидно находящийся на грани срыва, в слезах и с видимыми повреждениями на запястьях, вынужден оговаривать себя и нахваливать своих похитителей. Это был пример жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, транслировавшийся в телеэфире», — заявила директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
«Вчерашнее унизительное «интервью» показывает, что Роман Протасевич находится под невыносимым психологическим давлением, что равносильно жестокому обращению, и дает основание требовать привлечения к ответственности всех, кто стоит за этим фарсом, — считает Стразерс. — Роман Протасевич был лишен свободы, и ему грозит длительный срок тюремного заключения исключительно за то, что он воспользовался своим правом на свободу выражения мнения».
Представитель «Международной амнистии» констатировала «решительное международное осуждение режима Александра Лукашенко, в том числе странами Европейского союза», и призвала мировые правительства сделать все возможное, чтобы «положить конец кризису с правами человека в Беларуси». «Все виновные в пытках, убийствах и других преступлениях по международному праву в Беларуси должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, для чего должны быть введены в действие все доступные транснациональные механизмы правосудия», — заявила Стразерс.
Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».
Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками: «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».