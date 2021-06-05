Правозащитники расценили интервью Протасевича как унизительное и равносильное жестокому обращению

Как унизительное и равносильное жестокому обращению расценила организация «Международная амнистия» интервью Романа Протасевича телеканалу ОНТ.

«Вынужденный самооговор Романа Протасевича по белорусскому государственному телевидению представлял собой ужасное зрелище. Человек, очевидно находящийся на грани срыва, в слезах и с видимыми повреждениями на запястьях, вынужден оговаривать себя и нахваливать своих похитителей. Это был пример жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, транслировавшийся в телеэфире», — заявила директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

«Вчерашнее унизительное «интервью» показывает, что Роман Протасевич находится под невыносимым психологическим давлением, что равносильно жестокому обращению, и дает основание требовать привлечения к ответственности всех, кто стоит за этим фарсом, — считает Стразерс. — Роман Протасевич был лишен свободы, и ему грозит длительный срок тюремного заключения исключительно за то, что он воспользовался своим правом на свободу выражения мнения».

Представитель «Международной амнистии» констатировала «решительное международное осуждение режима Александра Лукашенко, в том числе странами Европейского союза», и призвала мировые правительства сделать все возможное, чтобы «положить конец кризису с правами человека в Беларуси». «Все виновные в пытках, убийствах и других преступлениях по международному праву в Беларуси должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, для чего должны быть введены в действие все доступные транснациональные механизмы правосудия», — заявила Стразерс.

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил , что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

Экс-кандидат в президенты, которую многие в Беларуси и за пределами республики считают победительницей выборов-2020, Светлана Тихановская не сомневается, что интервью было записано под пытками : «С помощью насилия людей можно заставить говорить что угодно».

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