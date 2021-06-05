Страну накрыла неустойчивая воздушная масса
Неустойчивая воздушная масса будет формировать погоду на территории республики в субботу, 5 июня.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь в некоторых западных районах.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
Брест +22..+24°C;
Витебск +23..+25°C;
Гомель +22..+24°C;
Гродно +21..+23°C;
Могилев +23..+25°C;
Минск +22..+24°C.
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