Страну накрыла неустойчивая воздушная масса

/ Общество
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Неустойчивая воздушная масса будет формировать погоду на территории республики в субботу, 5 июня.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь в некоторых западных районах.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +23..+25°C;

Минск +22..+24°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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