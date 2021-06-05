Страну накрыла неустойчивая воздушная масса

Неустойчивая воздушная масса будет формировать погоду на территории республики в субботу, 5 июня.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь в некоторых западных районах.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +23..+25°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +21..+23°C;

Могилев +23..+25°C;

Минск +22..+24°C.

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