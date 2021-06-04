В Белом доме прокомментировали грядущую встречу Байдена и Путина

/ Мир
Просмотров: 63

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга 4 июня, что президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ждет «непростой разговор».

Она отметила, что предстоящая встреча не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу.

«Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами», — сказала она на брифинге.

При этом Псаки отметила, что, хотя разговор будет непростым, он станет возможностью обсудить общие интересы США и России, такие как ядерная безопасность и стабильность и поднять «серьезные вопросы, которые нас беспокоят».

В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

В марте Байден называл Путина убийцей.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США-Россия Персона: Джен Псаки Джо Байден Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Из Америки подул ветер холодной войны

Из Америки подул ветер холодной войны

Госсекретарь США Хиллари Клинтон совершила визит в Москву

Госсекретарь США Хиллари Клинтон совершила визит в Москву

Обама не откажется от размещения ПРО в Польше

Обама не откажется от размещения ПРО в Польше