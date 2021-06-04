В Минске скончалась активистка партии Зенона Пазьняка Александра Гаевская

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На 75-м году ушла из жизни Александра Гаевская — ветеран белорусского национально-освободительного движения, член БНФ «Адраджэньне» и Консервативно-христианской партии — БНФ.

«30 последних лет своей жизни посвятила борьбе за независимую и свободную Беларусь, воспитанию белорусской молодежи в любви к своей стране, своей земле», — сообщают руководство и члены КХП-БНФ в «Фейсбуке».

Прощание состоится в субботу 5 июня по адресу: Минск, Серебрянка, ул. Малинина, 35В с 12 до 13 часов.
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Тэги: КХП-БНФ Персона: Александра Гаевская Зенон Пазьняк

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