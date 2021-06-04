В Украине выросли продажи грузовиков, МАЗ — второй по популярности

Продажи белорусской техники за год выросли на 76%.

/ Экономика
Просмотров: 73

В мае 2021 года на авторынке Украины продан 1071 новый коммерческий автомобиль, что на 58% больше, чем в мае предыдущего года.

В то же время продажи коммерческих автомобилей в мае снизились на 15% по сравнению с апрелем, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки «Рено», которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто — 298 продаж, что вдвое больше по сравнению с маем 2020-го.

Второе место досталось автомобилям марки МАЗ — 104 регистрации. Продажи белорусской техники за год выросли на 76%.

Замыкает тройку лидеров «Фиат», в активе которого 103 машины (минус 2%).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МАЗ Беларусь-Украина

Другие материалы на эту тему:

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

Зеленский не исключает российской военной агрессии со стороны Беларуси

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов

В Украине и еще десятках стран прошли акции в поддержку белорусов

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину

Многовекторность усыхает. В украинском вопросе Лукашенко подыграл Путину