Канцлер Австрии возмутился «выбиванием признаний» из Протасевича

Арестованнвый белорусскими властями после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair Роман Протасевич не террорист, а блогер и журналист, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме с участием президента России Владимира Путина.

«Даже если его мнение кому-то не нравится, он должен иметь право это мнение высказать. Я могу повторить: посадить самолет, а потом арест людей… Из них выбивают какие-то слова признания. Это нельзя считать нормальным», — сказал Курц.

«Если смотреть на вещи объективно, мы нейтральная страна, — отметил канцлер. — А второе, у нас традиционно хорошие экономические отношения с Беларусью, у нас много контактов. И, с нашей точки зрения, здесь есть граница. Нужно отличать одно от другого. Тот, кто переходит красную линию, не должен был это делать. Иначе мы реагируем теми мерами со стороны Евросоюза, которые мы принимаем. И такое поведение, такой ход мыслей, такой ход дела мы считаем неприемлемым. На будущее было бы очень здорово вообще не доводить до таких ситуаций. Нам нужно, чтобы мы могли обходиться без этого, чтобы эти стандарты соблюдались везде».

По словам Курца, последние президентские выборы в Беларуси не были справедливыми, а особенно возмутила «эта вынужденная посадка самолета Ryanair и арест двух журналистов (Протасевича и Софии Сапеги. — ред.)». «Мы, Австрия и Евросоюз, не хотим закрывать на это глаза, как обходятся с оппозицией, например, и мы реагировали в виде санкций. Мы надеемся, что ситуация в Беларуси изменится. Никто не заинтересован в раскачивании ситуации, в дестабилизации. Но нужно обеспечить демократизацию — это важно. Изменения должны быть в лучшую сторону. Может быть, мы не будем согласны в наших мнениях, но на самом деле нас очень беспокоит то, что происходит в Беларуси. И те шаги, которые мы можем сделать со стороны ЕС, о введении санкций, мы считали их необходимыми. Нам бы было лучше, и мы очень хотели бы, чтобы ситуация изменилась. Есть экономические интересы, и наши в том числе, в Беларуси, и поэтому мы очень заинтересованы в улучшении ситуации. Это наш интерес, чтобы Беларусь шла по оптимальному пути развития, чтобы развивалось гражданское общество, чтобы не преследовали журналистов, чтобы признавалось право на существование иного мнения — не реагировали бы так жестко», — заявил канцлер.