Лукашенко заменил замкомандующего внутренними войсками по тылу

Полковник Виталий Наркевич назначен заместителем командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальником тыла. Полковника Игоря Татарко от этой должности освободили.

Такой указ Александр Лукашенко подписал 4 июня, сообщает его пресс-служба.

Полковник Игорь Татарко освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальника тыла и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.