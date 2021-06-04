Лукашенко заменил замкомандующего внутренними войсками по тылу

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Полковник Виталий Наркевич назначен заместителем командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальником тыла. Полковника Игоря Татарко от этой должности освободили.

Такой указ Александр Лукашенко подписал 4 июня, сообщает его пресс-служба.

Полковник Игорь Татарко освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальника тыла и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Тэги: тыл МВД кадровые назначения Персона: Виталий Наркевич Игорь Татарко

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