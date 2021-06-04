Ученые объяснили падение кислорода в крови при коронавирусе

Биологи из Университета Альберты в Канаде выяснили причину снижения уровня кислорода в крови при коронавирусе, а также объяснили эффективность применения дексаметазона во время лечения. Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Reports Stem Cell, указано на сайте учебного заведения.

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Один из главных симптомов COVID-19 — cнижение уровня кислорода в крови — наблюдают практически у всех инфицированных.

Канадские ученые исследовали кровь 128 больных COVID-19, среди которых были пациенты с симптомами разной степени тяжести. Они обнаружили, что по мере усиления тяжести симптомов, у пациентов в крови становится все больше незрелых, недавно сформированных эритроцитов. У тяжелых больных коронавирусом объем этих клеток в крови достигал 60%. При этом у здоровых людей незрелые эритроциты находятся в костном мозге, а в крови отсутствуют или составляют менее 1%.

«Это указывает на то, что вирус воздействует на источник этих клеток. В результате, чтобы компенсировать истощение здоровых незрелых эритроцитов, организм вырабатывает их значительно больше, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода», —объяснил руководитель исследования Шокроллаха Элахи.

После открытия у незрелых эритроцитов рецепторов, которые позволяют им заражаться коронавирусом, ученые начали тестировать различные существующие препараты, которые могли бы повлиять на это. В ходе экспериментов было установлено, что нужным свойством обладает дексаметазон, который в течение последнего года широко используют для лечения COVID-19.

Авторы подчеркнули, что это большая удача, когда не нужно создавать новый препарат, а эффективным оказалось уже проверенное средство.