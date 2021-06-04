Беларусь задержала автомобиль литовских дипломатов

Белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Литовские дипломатические курьеры отказались выполнять это требование, и их не впустили на территорию Беларуси.

Фото: МИД Литвы

«Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Delfi .

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.