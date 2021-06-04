В Беларуси зарегистрировали 1183 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1183 случая COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1297 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

3 июня было зарегистрировано 879 заболевших, 2 июня — 915, днем ранее — 636. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 398 052, умерло 2892 пациента с коронавирусом, выздоровело — 389 929.

За минувшие сутки выполнено 15 943 теста на коронавирус (днем ранее 17 076). С начала эпидемии сделано 6 394 155 тестов.

По информации Минздрава, в стране более 304 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 271,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины. Сейчас в Беларуси используют российскую вакцину «Спутник V» и китайскую Vero Cell.