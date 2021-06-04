На первых летних выходных в Беларуси будет повышенный курс доллара

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Завершились последние на этой неделе торги на БВФБ, по итогам которых выросли две из трех основных иностранных валют.

Российский рубль добавил 0,0022 пункта — 3,4666 белорусского рубля за 100 российских.

Доллар укрепился на 0,0014 пункта — 2,5388 белорусского рубля.

А вот евро существенно сдал свои позиции. Минус составил 0,00167 пункта — 3,076 белорусского рубля.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: курсы валют

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