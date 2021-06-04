МИД Беларуси: посол США Фишер никакого официального отношения к Беларуси пока не имеет

Посол США Джули Фишер никакого официального отношения к Беларуси пока не имеет, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя высказывания пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

3 июня на брифинге в Вашингтоне Прайс отметил, что несмотря на требование Минска о сокращении численности дипломатического и технического персонала в американском посольстве в Беларуси, посол Фишер продолжит свою работу.

«Посол Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусского народа, и она будет продолжать взаимодействовать с ними за пределами Беларуси, включая лидеров продемократического движения, сотрудников средств массовой информации, студентов и других членов гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку. Она также будет продолжать взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами», — сказал Прайс.

Фишер пока не может приехать в страну, так как белорусские власти не выдают ей визу.

По мнению Глаза, Джули Фишер «лично вольна поддерживать любые законные устремления любых граждан хоть в Гренландии или на Северном полюсе». «Потому что никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет, — подчеркнул он. — Это принципиально важно. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Венской конвенции, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот».

Глаз отметил, что до завершения аккредитации «Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси, и то исключительно для внутренних целей американской стороны». «Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны», — сказал он.

3 июня начали действовать санкции США в отношении концерна «Белнефтехим» и входящих в него предприятий («Белнефтехим США», Белорусский нефтяной торговый дом, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Полоцк-Стекловолокно»).

Как ранее пояснил Нед Прайс, Госдепартамент рекомендовал Минфину США возобновить санкции в отношении белорусских предприятий в связи с событиями, произошедшими в Беларуси. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но то, что произошло в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие большого количества политзаключенных не могут быть проигнорированы.

МИД Беларуси 3 июня вызвал временного поверенного в делах США, которому было объявлено об ответных мерах. «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе, — сообщил Глаз. — Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью. Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».

Агентство США по международному развитию (USAID) работало в Беларуси с 1999 года. Как отмечается на сайте агентства, его деятельность в стране направлена на содействие трансформации Беларуси в демократическое рыночно ориентированное государство. USAID оказывает поддержку развитию гражданского общества, частного сектора и предпринимательства, поддерживает деятельность по защите прав уязвимых групп населения.

В 2020 году при поддержке USAID стране также была оказана помощь для борьбы с COVID-19. В частности, в сентябре 2020 года страновой офис Всемирной организации здравоохранения при финансовой поддержке USAID передал 250 кислородных концентраторов на 211 тыс. долларов США. Оборудование было поставлено в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого USAID. В декабре 2020 года страновой офис ВОЗ в Беларуси при участии USAID поставил в национальный аэропорт Минск технику и средства для недопущения распространения коронавирусной инфекции на 47 тыс. долларов.

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