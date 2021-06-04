В ПА ОБСЕ обеспокоены новым законом о массовых мероприятиях в Беларуси

Руководство комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ глубоко озабочено возможными последствиями изменений белорусского законодательства, еще более ужесточающих уголовную ответственность за массовые мероприятия и журналистскую деятельность. Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета Кириакоса Хаджиянни, его заместителя Михаэля Георга Линка и докладчика комитета Кари Хенриксен.

«Мы весьма сожалеем, что были приняты поправки к закону «О массовых мероприятиях», ведущие к еще большему подрыву права на свободу мирных собраний и СМИ, — говорится в заявлении. — Данное законодательство не только ужесточает требования к согласованию массовых мероприятий, но и негативно сказывается на реализации права средств массовой информации на освещение публичных акций, налагает запрет на прямую трансляцию несогласованных демонстраций и предоставляет властям правовые основания арестовывать журналистов за выполнение ими своей работы».

Авторы заявления призвали власти Беларуси «пересмотреть их общий подход к инакомыслию в стране, прекратить практику репрессий, освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с оппозицией и позволить провести свободные и справедливые выборы с участием наблюдателей ОБСЕ».

«В духе открытого диалога мы готовы встретиться с членами делегации Беларуси для дальнейшего обсуждения этих вопросов», — говорится в заявлении.

Пресс-служба ПА ОБСЕ отмечает, что согласно новым поправкам политические партии и общественные объединения теперь будут привлекаться к ответственности за призывы к организации массовых мероприятий, сделанные их руководителями до получения официального разрешения на проведение акций. Поправки также запрещают получение, сбор и использование любых средств и иного имущества, полученного для возмещения расходов, связанных с привлечением к ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Журналистам запрещается текстовая трансляция в ходе несанкционированных демонстраций и их освещение в режиме реального времени, за что их могут лишить особого статуса представителя СМИ на публичных мероприятиях.

13 апреля Хаджиянни, Линк и Хенриксен направили письмо по данному вопросу председателю Совета Республики Натальи Кочановой и председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко. Авторы письма настоятельно призвали парламентариев пересмотреть предлагаемые ограничения и привести национальное законодательство в полное соответствие с международными обязательствами в области прав человека. В письме также предлагалось направить проект закона на рассмотрение экспертов БДИПЧ, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.

«На настоящий момент ответа на письмо от белорусской стороны получено не было», — подчеркивается в сообщении.