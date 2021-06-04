Правительство увеличивает долю государства в десяти крупных промпредприятиях

Правительство увеличивает долю государства в десяти крупных промышленных предприятиях, являющихся открытыми акционерными обществами. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 301 от 2 июня, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Как говорится в документе, доля Беларуси увеличивается в уставных фондах акционерных обществ на сумму государственной поддержки, оказанной в 2020 году.

Так, ОАО «Белорусский цементный завод» передаст в государственную собственность 2.142.371 акцию номинальной стоимостью 5 рублей на 10.711.854,3 рубля; ОАО «Гомельстекло» — 82.288.430 акций номиналом 0,14 рубля на 11.520.380,07 рубля; ОАО «Гродненский стеклозавод» — 222.906 акций номиналом 0,99 рубля на 220.676,61 рубля; ОАО «Красносельскстройматериалы» — 2.077.802.421 акцию по 0,0029 рубля на 6.025.627,02 рубля; ОАО «Кричевцементношифер» — 1.592.929.374 акции по 0,02 рубля на 31.858.587,47 рубля.

ОАО «Гомельдрев» по двум решениям о предоставлении госпомощи перечислит согласно указу 21.803.820.600 акций по 0,0001 рубля на 2.180.382,06 рубля и по решению правительства — 12.701.649.900 акций по тому же номиналу на 1.270.164,99 рубля.

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» передаст 4.175.308.824 акции по 0,01 рубля на 41.753.088,24 рубля (по указу) и 57.197.296 акций на 571.972,96 рубля (по постановлению).

Государственная доля в уставном капитале ОАО «Ивацевичдрев» увеличится на 15.192.983,53 рубля, или на 723.476 акций по 21 рублю; ОАО «Мостовдрев» — на 3.329.894 рубля (1.513.588.182 акции по 0,0022 рубля); ОАО «Речицадрев» — на 1.967.606,06 рубля (9.369.553 акции по 0,21 рубля).

Ранее опрошенные БелаПАН эксперты отмечали, что в белорусской экономике наблюдается значительная доля госпредприятий, у которых хозяйственная деятельность менее эффективна, чем у частных компаний, и эту долю следует сокращать. Тем не менее государство продолжает оказывать крупную финансовую поддержку ряду госпредприятий, тем самым ставя в неравные условия частные и государственные компании.

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