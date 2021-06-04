Доллар растет на открытии последних торгов недели

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:35 показывают следующие результаты:

российский рубль — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);

доллар — 2,5391 белорусского рубля (+0,0017 пункта);

евро — 3,0768 белорусского рубля (-0,0159 пункта).

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля).

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