Доллар растет на открытии последних торгов недели
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:35 показывают следующие результаты:
- российский рубль — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);
- доллар — 2,5391 белорусского рубля (+0,0017 пункта);
- евро — 3,0768 белорусского рубля (-0,0159 пункта).
Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
С начала года
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