Доллар растет на открытии последних торгов недели

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:35 показывают следующие результаты:

  • российский рубль  — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);
  • доллар — 2,5391 белорусского рубля (+0,0017 пункта);
  • евро — 3,0768 белорусского рубля (-0,0159 пункта).

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Тэги: курсы валют

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